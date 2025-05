Gasperini e Atalanta primo contatto per il rinnovo | Roma in agguato

Gasperini e l'Atalanta avviano i contatti per il rinnovo, mentre la Roma si prepara a due sfide cruciali. La lotta per la Champions League potrebbe ridefinire il futuro del club, influenzando le scelte di giocatori come Svilar, in cerca di conferme, e Saelemaekers, conteso tra le offerte di mercato. La tensione cresce.

Due partite che possono riscrivere la storia della prossima stagione della Roma, perché quella Champions League è un boost troppo importante dal punto di vista del prestigio ed economico. Può cambiare il futuro di tanti giocatori, da un Svilar alle prese col rinnovo ad un Saelemaekers diviso tra Milan e giallorossi, così come la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare. La pole position della panchina ora nelle mani di Ranieri ha cambiato padrone più e più volte, con il nome di Gian Piero Gasperini al momento più caldo che mai. Sir Claudio lo aveva escluso tempo fa, ma il sospetto che si potesse trattare di pura tattica c’era, e infatti il suo profilo non sembra essere stato accantonato. L’Atalanta però non vuole privarsene, e con ragioni piuttosto ovvie, visto i risultati ottenuti in questi anni: ieri a Zingonia, attorno all’ora di pranzo, il primo contatto tra Gasperini e i Percassi a tema rinnovo, un confronto breve e puramente interlocutorio che, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, porterà ad un nuovo incontro da calendarizzare per settimana prossima. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini e Atalanta, primo contatto per il rinnovo: Roma in agguato

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta, primo contatto Percassi-Gasp: serve un altro incontro. Ora in campo per i record

bergamo.corriere.it scrive: A Zingonia confronto di pochi minuti tra tecnico e proprietà per definire il futuro. A Genova e con il Parma Retegui può entrare nella storia ...

Gasperini, cominciate le trattative per il rinnovo

Scrive msn.com: Iniziate le fasi iniziali per confermare il tecnico bergamasco anche l'anno prossimo sulla panchina nerazzurra ...

Genoa, l’Atalanta di Gasperini è un tabù

Si legge su pianetagenoa1893.net: Genoa, l'Atalanta di Gasperini è un tabùUltima vittoria nel dicembre 2018, lo scorso anno pesante 1-4 casalingo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.