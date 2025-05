Garlasco | via libera ai 6 quesiti che riaprono il caso

AGI - Ritorno al 13 agosto 2007: di nuovo nella villetta di via Pascoli, nella mattina afosa e quieta della piccola Garlasco squassata dall' omicidio di Chiara Poggi. La giudice di Pavia Daniela Garlaschelli riapre, in senso figurato perché tutto si giocherà coi test di laboratorio, le porte di quella casa per capire chi ci entrò, perché e quali tracce lasciò nel suo passaggio. Sei quesiti per la verità . Sono sei i quesiti a cui dà il via libera su richiesta della Procura che indaga Andrea Sempio e delle parti, compresa la famiglia Poggi che ha chiesto di allargare la cerchia delle persone a cui prelevare il DNA. Come spiega l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, “ora e mai più, ci si tolga ogni dubbio e non ci si ritrovi in questa situazione tra qualche anno”. Confronto genetico su unghie e oggetti. 🔗Leggi su Agi.it

