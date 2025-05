Garlasco verrà prelevato il dna anche delle gemelle Cappa e di un amico di Alberto Stasi | a cosa servirà

La Procura di Pavia, che da mesi sta indagando sul delitto di Garlasco e in particolare su Andrea Sempio, ha disposto oggi che vengano acquisiti anche i dna delle gemelle Cappa e dell'amico di Alberto Stasi, Stasi Panzarasa. Anche il loro materiale generico servirà per l'incidente probatorio: nell'udienza di oggi in Tribunale di Pavia ha affidato l'incarico ai periti che inizieranno a lavorare dal 17 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it

