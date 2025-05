Garlasco un martello a coda di rondine e Stasi incastrato | perché l’incidente probatorio su Chiara Poggi punta su un altro uomo

Oggi a Pavia si riapre il caso di Garlasco, con un'incontro cruciale sull'incidente probatorio riguardante Chiara Poggi. Al centro dell'attenzione un martello a coda di rondine e l'analisi del Dna rinvenuto sulle sue unghie. L'obiettivo è chiarire i legami tra il delitto e il sospettato, puntando su nuove evidenze.

Per Garlasco si riparte da un martello a coda di rondine e dall’incidente probatorio. L’appuntamento è oggi 16 maggio a partire dalle ore 11 al piano terra del tribunale di Pavia. Con un obiettivo ben preciso. Quello di fissare i risultati dell’esame del Dna trovato sulle due unghie delle due mani di Chiara Poggi. La consulenza dei Pm lo ha attribuito ad Andrea Sempio. Ma si cerca un secondo uomo. Intanto va contestualizzato l’sms di Paola Cappa su Alberto Stasi «incastrato». Strettamente collegato al video dell’ abbraccio tra il fidanzato della vittima e la sorella Stefania. Perché dopo il contatto la cugina di Chiara fa ad Alberto alcune domande sulla posizione del corpo di Chiara. E che sarebbero state suggerite dai carabinieri. Un martello a coda di rondine. Che quello sparito da casa Poggi fosse un martello «con i becchi a coda di rondine» lo hanno detto i genitori di Chiara. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Garlasco, un martello a coda di rondine e Stasi «incastrato»: perché l’incidente probatorio su Chiara Poggi punta su un altro uomo

