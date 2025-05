garlasco udienza per l incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di dna sono utilizzabili

È un altro giorno importante – dopo le perquisizioni di mercoledì scorso – per l’iter giudiziario della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In Tribunale a Pavia è prevista l’udienza per il conferimento degli incarichi ai consulenti per stabilire se il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, sia utile e comparabile. Sulla sua utilizzabilità infatti c’è stato un grande contrasto tra le parti. Gli esperti della procura ritengono che si possa fare, mentre per difesa e parte civile le tracce sono deteriorate. Tanto che l’esperto nominato nell’ambito del secondo processo d’appello ad Alberto Stasi. Il professor Francesco De Stefano, il perito nominato dai giudici e al quale sono stati affidati gli approfondimenti genetici, stabilì nel 2014 che era troppo degradato e in quantità troppo limitata, e quindi il confronto con il profilo genetico dell’imputato, pur evidenziando la compatibilità di 5 ‘marcatori’, non aveva dato esiti sufficientemente attendibili. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

