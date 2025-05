Garlasco tutti i fantasmi del giallo | Andrea Sempio le gemelle Cappa gli amici e il supertestimone

Garlasco, un paese segnato da un delitto irrisolto e dai suoi fantasmi. Andrea Sempione, le gemelle Cappa e il supertestimone si intrecciano in una trama complessa. Il furgone bianco di Marco Demontis Muschitta sfreccia via, riflettendo l'ansia di chi cerca veritĂ , a quasi vent'anni dalla morte di Chiara Poggi, in un'atmosfera densa di mistero.

Il furgone bianco di Marco Demontis Muschitta fila via veloce davanti a casa, troppa attenzione non è gradita. A quasi vent?anni dalla morte di Chiara Poggi molti, come lui, vorrebbero.

Garlasco, tutti i fantasmi del giallo: Andrea Sempio, le gemelle Cappa, gli amici (e il supertestimone)

Il furgone bianco di Marco Demontis Muschitta fila via veloce davanti a casa, troppa attenzione non è gradita. A quasi vent'anni dalla morte di Chiara Poggi molti, come lui, ...

I fantasmi di Garlasco, il martello nel canale l’arma che uccise Chiara Poggi? Vecchi indizi e nuove prove

E proprio un martello, hanno stabilito gli atti processuali finora noti, sarebbe stato quasi certamente l'oggetto usato per colpire Chiara ...

Garlasco, tutti gli oggetti del giallo: le scarpe, la bici, il dispenser, le impronte. Il puzzle della scena del crimine e l'ipotesi «Ignoto 2»

Indagare come se il delitto di Garlasco fosse avvenuto da pochi giorni e non da 18 anni. Un'inchiesta che, dopo cinque gradi di giudizio, un'infinità di perizie e un vortice di suggestioni ...

