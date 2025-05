garlasco sarà acquisito il dna delle gemelle cappa

Il dna delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, e quello dell'amico di Alberto Stasi, Marco Panzarasa, sarà acquisito per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Lo apprende LaPresse. La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha formulato il quesito per i nuovi periti Denise Albani e Domenico Marchigiani e concesso un termine di 90 giorni per depositare la loro consulenza. Il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno invece rinunciato ad acquisire il dna dei familiari della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 perché già acquisito da tempo. I nuovi protagonisti del caso, comunque, come chiesto dalla gip di Pavia, forniranno la loro traccia biologica in modo spontaneo, dal momento che nessuno è indagato. Il prossimo 17 giugno a Milano si svolgerà l'attività di analisi affidata dal giudice di Pavia alla Polizia scientifica per cercare il match tra il dna di Andrea Sempio, di recente indagato per l'omicidio della 26enne, e il materiale trovato sulle unghie della vittima. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

