Garlasco sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e StasiPerché Paola disse | Lo abbiamo incastrato

A Garlasco, l'acquisizione del DNA delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi avrà luogo in seguito all'affermazione di Paola: "Lo abbiamo incastrato". L'obiettivo è effettuare comparazioni genetiche. Le analisi inizieranno il 17 giugno a Milano, con un periodo di 90 giorni per le perizie, per tornare in aula a Pavia il 24 ottobre.

Lo scopo è quello di effettuare comparazioni genetiche. L'attività di analisi inizierà il prossimo 17 giugno a Milano, 90 giorni per le perizie: si tornerà in aula a Pavia il prossimo 24 ottobre

