Garlasco sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi | Perché Paola disse | Lo abbiamo incastrato

Durante l'incidente probatorio a Milano, è emersa la decisione di acquisire il DNA delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi, in seguito alle dichiarazioni di Paola: "Lo abbiamo incastrato". I periti Denise Albani e Domenico Marchigiani avranno 90 giorni per completare le analisi e fornire le consulenze necessarie per le comparazioni genetiche.

La novità durante l'incidente probatorio di oggi, a Milano. Lo scopo è quello di effettuare comparazioni genetiche. I nuovi periti Denise Albani e Domenico Marchigiani hanno un termine di 90 giorni per depositare la loro consulenza 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Garlasco, sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi | Perché Paola disse: «Lo abbiamo incastrato»

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attuale Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre.