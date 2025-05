Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro. Ora gli inquirenti dovranno comprendere se questi siano compatibili con le ferite sul corpo di Chiara Poggi. Sul settimanale Giallo, è stato reso noto come al vaglio degli inquirenti ci sarebbero almeno 280 messaggi tra cui un whastapp di Paola Cappa, cugina della vittima inviato ad un amico che citerebbe. Cappa, così come la sorella gemella Stefania, non è mai stata indagata L'articolo Garlasco, sarà acquisito Dna delle sorelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

