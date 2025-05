Garlasco Roberta Bruzzone | Tra la gemella Cappa e Sempio non è ancora emerso il legame Nuovo colpevole? Serve un movente bomba

Il caso di Garlasco continua a suscitare domande irrisolte. La criminologa Roberta Bruzzone esplora il mistero tra la gemella Cappa e Sempio, suggerendo che un nuovo colpevole e un movente sconvolgente potrebbero emergere. Riportare l'orologio al 13 agosto 2007 potrebbe svelare un'altra verità su questo intricato e tragico delitto.

Riportare l?orologio indietro nel tempo. Al 13 agosto 2007. E delineare un?altra possibile verità sul caso Garlasco. La criminologa Roberta Bruzzone precisa come già nel. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Roberta Bruzzone: «Tra la gemella Cappa e Sempio non è ancora emerso il legame. Nuovo colpevole? Serve un movente bomba»

Cosa riportano altre fonti

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Tra la gemella Cappa e Sempio. Nuovo colpevole? Serve un movente bomba»

Scrive ilmessaggero.it: Riportare l’orologio indietro nel tempo. Al 13 agosto 2007. E delineare un’altra possibile verità sul caso Garlasco. La criminologa Roberta Bruzzone precisa come già ...

Roberta Bruzzone sul martello nel canale: “Dovrebbero riconoscerlo i Poggi per capire se è l’arma del delitto”

Si legge su fanpage.it: Se davvero quell'oggetto fosse collegato in qualche modo al delitto di Garlasco, 18 anni in un canale renderebbero la ricerca di tracce biologiche sostanzialmente vana. Senza contare che in un canale ...

Caso Garlasco, l’annuncio della Bruzzone che sconvolge tutti (1 / 2)

Da donna.fidelityhouse.eu: Era un giorno rovente d’estate, il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa mentre si trovava nella villetta in cui viveva con i genitori, che erano in vacanza. Da allora sono passati 18 lunghi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roberta Siragusa : ergastolo al fidanzato che la bruciò viva a 17 anni

Questa la sentenza a cui è stato condannato Pietro Morreale, 21 anni di Caccamo (Palermo) accusato di aver ucciso la sua fidanzata 17enne, Roberta Siragusa, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2020.