Stefania e Paola Cappa sono entrate nella storia mediatica dell’omicidio della cugina Chiara Pogg i per un fotomontaggio. Quello lasciato davanti alla villetta di via Pascoli all’indomani dell’omicidio. Oggi, anche se mai indagate, s i torna a parlare di loro in relazione ai rapporti con Alberto Stasi e Andrea Sempio. Stefania, avvocata specializzata in diritto sportivo, ha spiegato in un verbale oggi ripreso dall’ AdnKronos il perché di quel photoshop. «La mattina dopo l’omicidio di Chiara fin dalle 7 della mattina davanti casa nostra era pieno di giornalisti anche perché i miei zii (Giuseppe e Rita Poggi, ndr) avevano preso come punto di appoggio la mia abitazione», esordisce. Le gemelle K e il fotomontaggio con Chiara Poggi. E poi: «Siccome i miei zii non avevano delle foto di Chiara perché non potevano entrare nella loro abitazione dopo pranzo in presenza anche di mia madre hanno detto a me e mia sorella di dare ai giornalisti che erano ancora fuori casa nostra una foto o di Chiara da sola o di noi tre insieme», aggiunge nelle dichiarazioni datate 7 febbraio 2008. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Garlasco, quando Stefania Cappa spiegò il fotomontaggio con la gemella Paola e Chiara Poggi