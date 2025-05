Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, nuove indagini si concentrano sul Dna trovato sotto le unghie della vittima e su un sms di Paola Cappa, cugina di Chiara, che scriveva: "Abbiamo incastrato Stasi". Secondo il Corriere della Sera, l'sms, che tanto sta facendo discutere, si riferisce a un incontro tra Stefania Cappa e Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, durante il quale Stefania, su suggerimento dei carabinieri, pone domande per indurre Stasi a contraddirsi. Le gemelle Cappa, Stefania e Paola, non sono indagate. Sul fronte del Dna, dopo l’incompatibilità del genetista Emiliano Giardina, l’incarico è passato a Denise Albani, che rivaluterà le analisi del 2014 di Francesco De Stefano, ritenute inutilizzabili. Una consulenza del 2024, condotta da Carlo Previderé e Pierangela Grignani, ha invece confermato la validità delle tracce, contraddicendo le conclusioni precedenti. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, perché la gemella k ha scritto l'sms su Stasi