Garlasco oggi incidente probatorio sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi; l' sms di Paola Cappa | Abbiamo incastrato Stasi

Oggi a Garlasco si svolge un incidente probatorio decisivo riguardante il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Si procederà con il confronto tra il profilo genetico di Andrea Sempio e quello trovato sulla vittima. Un messaggio di Paola Cappa, in cui afferma: "abbiamo incastrato Stasi", aggiunge ulteriori elementi a un caso che potrebbe rialzarsi.

Oggi il Dna di Andrea Sempio verrà comparato con quello ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi; il messaggio della cugina della vittima ad un amico è stato messo agli atti Giornata cruciale per la possibile riapertura del caso sul delitto di Garlasco. A poche ore dal ritrovamento di alcuni 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, oggi incidente probatorio sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi; l'sms di Paola Cappa: "Abbiamo incastrato Stasi"

