Garlasco oggi esame probatorio su Dna sotto le unghie di Chiara Poggi Legale Stasi | Spero si riscriva la storia

Oggi a Garlasco si svolge l'esame probatorio sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, con il legale di Stasi che nutre speranze di riscrivere la storia. Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati rinvenuti attrezzi da lavoro da analizzare per confrontarli con le ferite della vittima.

Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro. Ora gli inquirenti dovranno comprendere se questi siano compatibili con le ferite sul corpo di Chiara Poggi. Sul settimanale Giallo, è stato reso noto come al vaglio degli inquirenti ci sarebbero almeno 280 messaggi tra cui un whastapp di Paola Cappa, cugina della vittima inviato ad un amico che citerebbe. Cappa, così come la sorella gemella Stefania, non è mai stata indagata

