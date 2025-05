Garlasco | l' incidente probatorio può cambiare l' inchiesta Sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa Sempio è forte

AGI - "Sempio è forte e sa parare i colpi". L'avvocato Massimo Lovati risponde così alla domanda su quale sia lo stato d'animo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo i recenti sviluppi delle indagini e gli accertamenti disposti dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. L'udienza davanti alla giudice rappresenta uno dei momenti chiave nella nuova indagine sull'omicidio di Garlasco per il quale è indagato Sempio. Da questa aula a porte chiuse, assediata dai cronisti, sono uscite le risposte che potrebbero sgretolare le certezze di un crimine con un condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, Alberto Stasi. La formula dell 'incidente probatorio, chiesta dalla Procura, permette di anticipare la formazione della possibile prova alle indagini preliminari. Un sì o un no: la risposta che può cambiare la storia dell'inchiesta sarà quella alla richiesta di chiarire se il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, 18 anni dopo, come sostenuto dalla consulenza disposta nelle nuove indagini. 🔗Leggi su Agi.it

