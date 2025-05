Garlasco il testimone | Stefania Cappa trascinava un borsone

"Abbiamo rinvenuto qualcosa”, dichiarano con soddisfazione i carabinieri del reparto Omicidi, mentre gli esperti del Nucleo speleo-fluviale dei Vigili del fuoco emergono dalla roggia parzialmente svuotata, trasportando vecchi materiali ferrosi avvolti in stracci, recuperati grazie a idrovore e metal detector. Tra questi spicca un martello. I reperti provengono da un breve tratto di circa trenta metri, situato dietro l’antica casa di corte appartenente da generazioni alla famiglia Capp a, come riportato da Repubblica. All’epoca del delitto di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, la casa era disabitata: Cesare Cappa, fratello maggiore delle gemelle Stefania e Chiara, si trovava in vacanza in Croazia. Secondo un’ipotesi investigativa, l’arma del delitto di Garlasco sarebbe rimasta nascosta in queste acque per quasi diciotto anni. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

