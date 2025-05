Garlasco il fotomontaggio delle ‘gemelle K’ | Ecco perché lo abbiamo fatto

A quindici anni dall'omicidio di Chiara Poggi, le gemelle K, Stefania e Paola Cappa, tornano al centro dell'attenzione mediatica con un nuovo sviluppo sull'inchiesta. Il loro controverso fotomontaggio, realizzato all’indomani del delitto, riaccende i riflettori su un caso ancora irrisolto, alimentando interrogativi e misteri che circondano quella tragica notte del 2007.

(Adnkronos) – Stefania e Paola Cappa, le 'gemelle K' (mai indagate), diventate famose per il fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli a Garlasco all'indomani dell'omicidio della cugina Chiara Poggi tornano alla ribalta nella nuova inchiesta sul delitto del 13 agosto 2007. Un'esposizione mediatica e tanto odio social che contrastano con l'assenza di indizi . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fotomontaggio con boss mafiosi - europarlamentare Afd attacca Decaro

Come è possibile - scrive ancora l'eurodeputata di Afd - che queste persone vengano seriamente proposte come candidate per alte cariche politiche e poi addirittura elette lì a larga maggioranza? Le dure e complete leggi antimafia italiane degli anni ’80 e ’90 furono introdotte quando si riconobbe che la criminalità organizzata si era infiltrata nella politica su larga scala.