Marco, Andrea, Mattia, Roberto e Alessandro. Cinque amici, anzi amici intimi fin dai tempi delle scuole, che si trasformano in «una compagnia» o «comitiva», come hanno spiegato loro stessi agli investigatori. Marco Poggi è il fratello di Chiara, Andrea Sempio è il nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco e Mattia Capra, Roberto Freddi e Alessandro Biasibetti (quest’ultimo ora è un frate francescano) sono gli altri che frequentavano assiduamente la casa di via Pascoli in cui si è consumato l’omicidio il 13 agosto 2007. La nuova indagine tocca anche loro e per questo motivo ieri, oltre a quella di Sempio (e dei suoi genitori) sono state perquisite anche le abitazioni di Mattia Capra e Roberto Freddi. Già, ma che rapporto avevano i cinque amici nel 2007, quando avevano tutti (sono coetanei) 19 anni? Con quale assiduità si vedevano? A spiegarlo sono stati proprio loro quando sono stati sentiti dagli inquirenti il 4 ottobre 2008. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il "cerchio magico" di casa Poggi: tutti i nomi nel mirino