A distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si riapre uno dei casi giudiziari più controversi d’Italia. Oggi a Pavia è il giorno dell’ incidente probatorio  nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro dell’udienza – presieduta dal Gup Daniela Garlaschelli  – c’è il conferimento dell’incarico per una maxi consulenza genetica  che potrebbe riscrivere le sorti del processo. Gli esperti nominati, Denise Albani  per la perizia genetica e Domenico Marchigiani  per quella dattiloscopica, avranno il compito di analizzare tracce di materiale biologico  ritrovate sotto le unghie della vittima. I risultati verranno confrontati con i profili genetici di Andrea Sempio  – oggi formalmente indagato per omicidio in concorso  – e di Alberto Stasi, già  condannato in via definitiva a 16 anni  per l’omicidio della giovane. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, DNA a Sempio e alle gemelle Cappa: nuova svolta nel caso Poggi