Garlasco continua l’incidente probatorio | telefonate e dna gli indizi contro Sempio

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, si riaccende con l'istruttoria probatoria che esamina nuove telefonate e un DNA maschile non identificato. A quasi 18 anni dall'evento, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, torna a essere il principale sospettato nella ricerca della verità.

Tre impronte senza nome e un DNA maschile mai identificato con certezza riaprono il mistero sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. A distanza di quasi 18 anni, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è di nuovo al centro delle indagini. Dopo la perquisizione della sua abitazione, oggi – venerdì 16 maggio – si tiene a Pavia la seconda udienza dell’ incidente probatorio condotto dai carabinieri di Milano nell’ambito della nuova inchiesta. La Procura di Pavia e la difesa dell’unico condannato, Alberto Stasi, sostengono che il profilo genetico individuato sulle unghie di Chiara appartenga a Sempio. Toccherà ora ai periti nominati dal gip Daniela Garlaschelli – la genetista Denise Albani e il tecnico della Polizia Scientifica Domenico Marchigiani – accertare se quella traccia sia effettivamente compatibile con il patrimonio genetico dell’indagato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, continua l’incidente probatorio: telefonate e dna, gli indizi contro Sempio

Ne parlano su altre fonti

Garlasco, si cerca un match tra impronte e dna: continua l'incidente probatorio

Da adnkronos.com: Oggi nuovo incidente probatorio. Si cerca il match tra le impronte sul cartone di due pizze e il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ...

Caso Garlasco, Sempio e la madre in caserma: "Alcune formalità". Oggi l'incidente probatorio

msn.com scrive: Il nuovo indagato per il delitto dai carabinieri per alcune formalità. Due giorni prima, per ore i militari hanno setacciato le case di Voghera e Garlasco ...

Dna e reperti: cosa succede nell’udienza di oggi sull’incidente probatorio sul delitto Garlasco

Scrive fanpage.it: Oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio sul caso Garlasco: nelle prossime settimane ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.