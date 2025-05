Saranno acquisiti anche i Dna delle gemelle Cappa nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Lo ha deciso oggi la gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’incidente probatorio sulle analisi genetiche del materiale biologico trovato sulle unghie della vittima. Oltre a quello di Stefania e Paola Cappa, sarà acquisito anche il Dna di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, di Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, tutti e tre amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, l’unico indagato al momento (per omicidio in concorso) nel nuovo fascicolo aperto in procura. E poi quelli del medico legale, dei carabinieri e soccorritori intervenuti sulla scena del delitto e degli stessi inquirenti e investigatori della prima inchiesta. Nessuna delle persone in oggetto è indagata, ma la gip ha acconsentito ai nuovi prelievi, accogliendo la richiesta della difesa di Alberto Stasi, al fine di comparare tutti i profili genetici con le tracce che saranno repertate. 🔗Leggi su Open.online

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L'avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia»