Garlasco al via l’incidente probatorio | tutte le novità sulla morte di Chiara Poggi

Oggi, 11 marzo, inizia l’incidente probatorio nel caso Garlasco, uno dei cold case più controversi d’Italia. Le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007, potrebbero portare a sviluppi significativi nella verità giudiziaria. La procura di Pavia, sotto la guida di Fabio Napoleon, si prepara a presentare elementi decisivi per il processo.

È un giorno decisivo per il caso Garlasco, uno dei cold case più noti della cronaca italiana. Oggi, 11 marzo, si apre l’ incidente probatorio che potrebbe riscrivere la verità giudiziaria sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. L’obiettivo della procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, è chiaro: cristallizzare l’utilizzabilità delle nuove tracce di Dna trovate sotto le unghie della vittima e avviare la comparazione genetica con l’attuale indagato Andrea Sempio, già coinvolto in fase preliminare e poi archiviato nel 2017. L’inchiesta, riaperta in sordina a inizio anno, poggia su vecchi reperti biologici rimasti conservati e mai analizzati in profondità. La nuova consulenza affidata dalla procura ha confermato la compatibilità genetica tra quelle tracce e il profilo di Sempio, come già sostenuto anni fa dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, al via l’incidente probatorio: tutte le novità sulla morte di Chiara Poggi

