Garlasco al via l’incidente probatorio sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi Il legale di Stasi | Questa indagine riscriverà la storia

C’è grande attesa oggi a Pavia, per la nuova tappa delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Oggi, infatti, è il giorno dell’ incidente probatorio con cui prende il via la maxi consulenza genetica sulle tracce di materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, da confrontare con il dna di Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima adesso indagato per omicidio in concorso, con quello di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’assassinio della ragazza, e con quello di altri uomini della famiglia o che frequentavano abitualmente la casa. Cosa succede oggi. Nella mattinata di venerdì 16 maggio, a Palazzo di Giustizia, a Pavia, c’è il conferimento degli incarichi ai consulenti della Procura che dovranno stabilire, appunto, se il dna trovato sotto le unghie della vittima sia utile e comparabile. 🔗Leggi su Open.online

