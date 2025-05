Gara-3 Fabo Omegna da fermare Si riparte dalla difesa

Inizia la gara 3 per Fabo contro Omegna, con la serie playoff in perfetto equilibrio sull'1-1. Nonostante il vantaggio psicologico degli avversari, la squadra di Fabo è pronta a ripartire dalla difesa, consapevole della propria forza e determinata a invertire le sorti di un confronto decisivo in trasferta. La sfida si preannuncia avvincente.

È tutto ancora in equilibrio, anche se il coltello dalla parte del manico ora ce l’hanno gli altri. L’1-1 nella serie playoff con la Paffoni Omegna non è il viatico migliore per affrontare due partite in trasferta nel giro di quarantotto ore, in casa Fabo c’è però la convinzione di aver girato l’inerzia della serie con la riscossa di gara-2. Lo sperano anche i circa 100 tifosi che dalla città delle Terme saliranno fino al PalaCipir di Gravellona Toce, teatro di gara-3 con palla a due stasera alle 20.30. I capitoli iniziali del confronto con i piemontesi sono stati caratterizzati da punteggi altissimi, non da playoff: due sfide consecutive decise agli 80-90 punti sono merce rara in una postseason, ancor più se di mezzo ci sono gli "aironi" e coach Federico Barsotti, che fa della difesa intensa e aggressiva una conditio sine qua non della sua pallacanestro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gara-3 Fabo. Omegna da fermare. Si riparte dalla difesa

Su questo argomento da altre fonti

Gara-3 Fabo. Omegna da fermare. Si riparte dalla difesa

Si legge su msn.com: È tutto ancora in equilibrio, anche se il coltello dalla parte del manico ora ce l’hanno gli altri. L’1-1 nella serie playoff con la Paffoni Omegna non è il viatico migliore per affrontare due partite ...

La fotogallery di Fabo Herons-Omegna 92-88, gara-2 quarti di finale playoff

Lo riporta pistoiasport.com: La redazione di Pistoia Sport è composta da un manipolo di valorosi giornalisti e giornaliste che provano a raccontarvi le vicende della Pistoia sportiva e non solo con lo stesso amore con cui le ...

Fabo, ora è equilibrio: Omegna stesa in casa e doppio viaggio in Piemonte

Scrive pistoiasport.com: La Fabo riscatta il pessimo esordio e con un 92-88 batte Omegna, impatta la serie e si regala due viaggi a Gravellona Toce Impatta la serie la Fabo che batte 92-88 Omegna e si regala un doppio viaggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.