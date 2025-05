Gaeta concluso il corso regionale per la patente nautica dei Vigili del Fuoco

Si è concluso oggi, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaeta, il corso regionale per la patente nautica di I° categoria, avviato lo scorso 5 maggio. Alla cerimonia di chiusura ha preso parte il Comandante Provinciale Cancelliere. Durante il corso sono stati formati 10 operatori, ora abilitati alla conduzione di natanti a motore dei Vigili del Fuoco (VF). Tra questi anche due unità provenienti dal Comando di Roma. Contestualmente, due nuovi formatori hanno completato con successo il percorso di affiancamento, acquisendo così il titolo di formatori ufficiali. Il corso rappresenta un’importante tappa nel rafforzamento delle competenze operative del Corpo, in particolare per le attività di soccorso in ambito marittimo e fluviale. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gaeta, concluso il corso regionale per la patente nautica dei Vigili del Fuoco

