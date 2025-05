Gabry Ponte in finale all’Eurovision 2025 | “Non suono dal vivo ma ho voluto lasciare la consolle sul palco”

Gabry Ponte conquista la finale dell'Eurovision 2025 con il brano "Tutta l'Italia che suona", portando San Marino sul palcoscenico europeo. Nonostante le restrizioni sugli strumenti live, l'artista ha scelto di lasciare la consolle sul palco, affermando: "Non suono dal vivo, ma canto nel ritornello". Scopri di più sulla sua esclusiva performance!

Gabry Ponte ha portato San Marino in finale a Eurovision 2025 con Tutta l'Italia che suona in playback nonostante la consolle sul palco: "Gli strumenti sono vietati, canto nel ritornello".

Gabry Ponte in finale all’Eurovision 2025: “Non suono dal vivo ma ho voluto lasciare la consolle sul palco”

Gabry Ponte a Eurovision: “Non sono ossessionato dal vincere”

Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale "Non era scontato, Carlo Conti mi ha scritto"

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.