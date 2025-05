Gabriella Marventano | E’ in corso in tutto il mondo una rivoluzione gentile

Secondo la nota psicologa e analista, per tornare ai valori di gentilezza e tolleranza è ormai necessario alimentare un cambiamento che comincia a farsi notare: da Daniel Lumera a Felicia Cigorescu, fino al nostro Carmelo Fabio D’Antoni, ideatore di una tendenza artistica ‘neo-stilnovista’ Si avvia ormai alla conclusione la splendida mostra personale dell’artista Carmelo Fabio D’Antoni, dal titolo: ‘ Le donne nella visione di Carmelo Fabio D’Antoni – Omaggio alla donna’. Una visione senza tempo tra sacro e profano, in esposizione fino al 21 maggio 2025 presso il prestigioso contesto della Villa delle Arti – Contea del Caravaggio, alla via Rimini n. 1, in località San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Una location a cui è annesso anche lo studio dell’artista, sede del Mas (Movimento artistico stilnovista, ndr ) di cui il D’Antoni è il principale ideatore e promotore insieme alla psicologa, Gabriella Marventano, la quale in questa intervista spiega come favorire quel cambiamento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito all’esistenza di una ‘questione femminile’, in Italia e nel mondo. 🔗Leggi su Funweek.it