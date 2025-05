Gabriele a 13 anni diventa Alfiere della Repubblica | la scienza spiegata ai bambini conquista il Quirinale

A soli 13 anni, Gabriele Cianciuto, giovane residente ad Amelia e originario di Celleno, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. La sua passione per la scienza, spiegata in modo accessibile ai bambini, ha conquistato il Quirinale, dimostrando che anche i più giovani possono fare la differenza nel nostro paese.

Gabriele Cianciuto, tredicenne residente ad Amelia e originario di Celleno, è stato insignito dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia ufficiale al Quirinale. L'articolo Gabriele, a 13 anni diventa Alfiere della Repubblica: la scienza spiegata ai bambini conquista il Quirinale . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

