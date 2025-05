g20 spiagge depositato in parlamento il disegno di legge sulle comunità marine

BIBBONA – Da oggi il percorso, iniziato oltre sei anni fa, è in discesa: è stato depositato in parlamento il disegno di legge che affronta il tema della comunità marine e acquali, le città a fisarmonica. Località che arrivano anche a decuplicare i propri residenti nei momenti di alta stagione e, per le leggi ancora in vigore, non hanno norme amministrative in grado di affrontare questa condizione. Il percorso di definizione della legge finalmente prende avvio e anche i lavori parlamentari potranno giovarsi, tra gli interlocutori preferenziali, del G20Spiagge, un network nazionale che ha saputo affrontare in modo trasversale e condiviso tra tutti i sindaci il provvedimento più importante per il futuro dei propri territori. Nell’ambito del summit di Alghero intanto è cresciuto il gruppo di Comuni della Costa degli Etruschi che fa parte adesso del G20Spiagge: ai membri storici, Bibbona e San Vincenzo, si aggiungono anche Castagneto Carducci e Piombino. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

