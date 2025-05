G20 Spiagge depositato in Parlamento il ddl per il riconoscimento delle comunità marine

Ad Alghero, durante il Destination Summit del G20 Spiagge, è stato presentato in Parlamento un disegno di legge per il riconoscimento delle comunità marine e acquali. Questo provvedimento rappresenta un passo cruciale per le città turistiche costiere, mirato a valorizzare e tutelare le risorse marine e le tradizioni locali, promuovendo un futuro sostenibile e integrato.

