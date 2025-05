Fuzai il primo cane Corgi “poliziotto” che ha conquistato la Cina per le sue abilità e la simpatia

Un Corgy è entrato nel cuore dei cinesi: si tratta di un cane addestrato per il rilevamento di esplosivi in aeroporti, stazioni e luoghi pubbliche fa parte di una squadra di polizia. Nonostante la sua piccola taglia ha mostrato ottime capacità olfattive e abilità nel muoversi in spazi ristretti ed è diventato famoso sui social locali per la sua simpatia. 🔗Leggi su Fanpage.it

