Ora o mai più, un concetto che vale anzitutto per una Roma che deve mettere in campo tutte le energie residue per provare a materializzare il sogno Champions. Tra Milan e Torino sono d’obbligo sei punti, sperando poi che Juventus e Lazio incappino almeno in un pareggio a testa e spianino la strada ai giallorossi per il 4° posto. Ora o mai più però vale anche a livello di singoli, ad esempio per un Artem Dovbyk chiamato a dare risposte in queste ultime due giornate. Della stagione dell’ucraino si è parlato abbondantemente: 17 gol e 4 assist in 45 partite, al suo primo anno in Serie A, sono un bottino da non infamare, laddove molti colleghi hanno fatto registrare numeri peggiori appena approdati in Italia. Altri dati per non sono trascurabili. In Europa e con le big del campionato Dovbyk non s’è visto, non solo in zona gol ma anche per prestazioni, posto che troppo spesso l’ex Girona sembra un elemento avulso al resto della squadra, incapace di rendersi utile difendendo palla, facendo salire la squadra e lavorando sporco. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Futuro alla Roma in bilico, Dovbyk dia risposte: non solo il Girona lo vuole