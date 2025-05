Future Games Show | Summer Showcase 2025 annunciato con data ora ed i giochi confermati

Il conto alla rovescia è iniziato: il Future Games Show: Summer Showcase 2025 è stato annunciato ufficialmente da Future Media, promettendo uno degli eventi digitali più attesi dell’estate videoludica. L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno alle ore 22:00 italiane, e sarà possibile seguirlo comodamente in diretta streaming sulle principali piattaforme social. La produzione ha confermato che durante lo show verranno presentati oltre 40 titoli, spaziando da grandi produzioni AAA a progetti indipendenti, passando per anteprime mondiali, demo esclusive e interviste con gli sviluppatori. A guidare lo spettacolo ci saranno due nomi noti del doppiaggio internazionale: Laura Bailey, famosa per il ruolo di Abby in The Last of Us Parte 2, e Matthew Mercer, celebre Dungeon Master di Critical Role e voce di Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth. 🔗Leggi su Game-experience.it

