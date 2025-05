Furto in una ludoteca del centro | portati via tablet computer e pochi euro

Furto a Cava de' Tirreni, giorni fa, all'interno di una ludoteca in pieno centro. Una banda di ladri ha portato via un tablet, un computer e pochi euro, contenuti all'interno dell'attività commerciale, in gran parte frequentata dai bambini. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, dopo la. 🔗Leggi su Salernotoday.it

