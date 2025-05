Furto in un bar Portato via cambiamonete

Furto al bar-gelateria Giamaica di via Marconi angolo via Colombo ieri notte, portato via un cambiamonete. Si è trattato di un furto rapidissimo, effettuato con una tecnica da professionisti. Erano le 3.01 quando l’allarme del locale è scattato. I ladri hanno sfondato con una mazza il vetro inferiore di una porta che dà su via Colombo e, una volta entrati nel locale, hanno individuato il cambiamonete. Con un flessibile ne hanno segato l’armatura, lo hanno sdraiato e lo hanno fatto passare dalla parte inferiore della porta caricandolo, presumibilmente, su un furgone per poi dileguarsi. Il tutto nel giro di 90 secondi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto in un bar. Portato via cambiamonete

