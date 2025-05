Furto al Racquet Club di Adriano Panatta condanne per oltre quattro anni

Un furto al Racquet Club di Adriano Panatta ha portato a condanne di oltre quattro anni per Antonio Santimone e Marcello Masullo. Il bottino, composto da 1.500 euro in contante, 800 euro di mance e un iPhone 8, ha destato scalpore. I due, rispettivamente di 30 e 43 anni, erano difesi dagli avvocati Marcello Stellin e Paolo Pastre.

