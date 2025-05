Furgone si scontra con un’auto e travolge due operai sulla carreggiata | quattro feriti gravi in ospedale

Venerdì pomeriggio a Fombio, in provincia di Lodi, un incidente stradale ha coinvolto un furgone e un'auto, culminando in un tragico scontro che ha travolto due operai impegnati sulla carreggiata. I quattro feriti, tra cui i conducenti e i pedoni, sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Approfondisci per i dettagli.

Venerdì pomeriggio un furgone e un'auto si sono schiantati a Fombio, in provincia di Lodi. Dopo lo scontro, il furgone ha investito due operai che stavano lavorando sulla carreggiata. I conducenti dei veicoli e i due pedoni sono stati portati in ospedale in gravi condizioni.

