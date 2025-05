fumo perché aumenta il rischio d infarto soprattutto nelle donne e nei giovani

Movimento, controllo di peso, pressione arteriosa, colesterolo LDL (quello “cattivo”) e glicemia. Ma per il cuore e le arterie, c’è un nemico che troppo spesso si sottovaluta. Soprattutto da parte della donna. Si chiama fumo di sigaretta. E può essere molto pericoloso in termini di rischio di sviluppare un infarto. Lo ricordano gli esperti presenti al Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) in corso a Rimini. Quanto rischi di più la donna che fuma. Come spiega Domenico Gabrielli – Presidente della Fondazione per il Tuo cuore e Direttore Cardiologia dell’ospedale San Camillo di Roma “ il fumo di sigaretta è infatti il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Le donne fumatrici hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte maggiore rispetto alle non fumatrici e le donne che fumano ed usano contraccettivi orali hanno un rischio di infarto cardiaco o di ictus cinque volte più alto rispetto alle donne non fumatrici che usano contraccettivi orali”. 🔗Leggi su Dilei.it

