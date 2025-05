Fugge con 14 borse rubate in piazza Erbe a Verona ladro inseguito dal nipote del commerciante

Un cittadino srilankese è stato arrestato a Verona dopo aver rubato 14 borse in piazza Erbe. Il ladro, inseguito dal nipote del commerciante derubato, ha tentato di fuggire, ma la sua corsa si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i residenti della zona.

Un cittadino srilankese è stato arrestato a Verona per furto di borsette in piazza Erbe, inseguito dal nipote del commerciante derubato. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fugge con 14 borse rubate in piazza Erbe a Verona, ladro inseguito dal nipote del commerciante

Se ne parla anche su altri siti

Fugge con 14 borse rubate in piazza Erbe a Verona, ladro inseguito dal nipote del commerciante

Segnala virgilio.it: Un cittadino srilankese è stato arrestato a Verona per furto di borsette in piazza Erbe, inseguito dal nipote del commerciante derubato.

Piazza Erbe, fa razzia di borse: arrestato 32enne

veronaoggi.it scrive: Furto in piazza Erbe a Verona, ladro in fuga bloccato dalla polizia in borghese: arrestato 32enne con 14 borse rubate ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.