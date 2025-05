Frontale tra due auto a Pianico tre feriti | strada chiusa per due ore-Foto

Un violento scontro frontale tra due auto a Pianico ha lasciato tre feriti e costretto alla chiusura della strada per due ore. L'incidente è avvenuto quando un veicolo ha invaso la corsia opposta, collidendo con un'auto in arrivo. La situazione è stata gestita dai soccorritori e dalle autorità competenti.

L'INCIDENTE. Un'auto ha invaso la corsia opposta ed è andata a schiantarsi contro una vettura che proveniva dal senso opposto.

La conducente della Ford CMax è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Esine con un'ambulanza, mentre i due coniugi a bordo della Citroen C3 sono stati trasportati in codice giallo

Una Ford C Max condotta da una donna di 66 anni di Vigano San Martino che veniva da Lovere in direzione Bergamo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi

