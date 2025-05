Frontale tra auto e camion | perde la vita un uomo di 61 anni

Un tragico incidente ha scosso la Bassa Veronese nella mattinata di venerdì, con la morte di un uomo di 61 anni in uno scontro frontale tra un'auto e un camion. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, mentre i soccorsi, giunti tempestivamente, non sono riusciti a salvare la vita della vittima.

Drammatico incidente stradale nella mattinata di venerdì nella Bassa Veronese. Per cause al vaglio da parte della polizia locale, un mezzo pesante ed un'auto sarebbero stati protagonisti di un frontale lungo viale del Lavoro. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorsi, ma non è. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Frontale tra auto e camion: perde la vita un uomo di 61 anni

Ne parlano su altre fonti

Tragedia sulla A23: automobilista perde la vita in uno scontro frontale con un camion

Riporta laregione.ch: Tragedia sulla A23: automobilista perde la vita in uno scontro frontale con un camion Scontro frontale tra auto e camion sull’A23 a Roggwil: morto un automobilista di 57 anni.

Frontale tra auto e camion, muore automobilista di 29 anni

Si legge su msn.com: Ferito in maniera lieve il conducente del camion. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Presenti anche i vigili del fuoco. (ANSA).

Terribile scontro frontale tra camion e auto: Juri muore sul colpo, aveva solo 22 anni

Da nordest24.it: Un autoarticolato e una Dacia Sandero si sono scontrati frontalmente, provocando la morte del conducente dell’auto. La vittima dell’incidente mortale di Codevigo è Juri Haas, un giovane di 22 anni di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Vasto, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave

Un tragico incidente stradale si è verificato sabato sera, intorno alle 20:30, sulla strada statale 16 nel territorio di Vasto, vicino alla Spiaggia di Casarza.