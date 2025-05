Friburgo-Eintracht Francoforte il pronostico | sfida thriller per la Champions non solo il 1 tempo

Friburgo ed Eintracht Francoforte si sfidano in un incontro cruciale per l'ultima giornata di Bundesliga, che potrebbe ridefinire le posizioni in zona Europa. Sabato 17, alle 15:30, l'attenzione di tutti sarĂ rivolta a questa partita, che promette emozioni e colpi di scena, non solo nel primo tempo, ma lungo l'intero match.

Tempo di ultima giornata in Bundesliga, con una zona Europa che può ancora cambiare fisionomia. Tutte le gare si svolgeranno sabato 17 alle 15:30, senza alcuna eccezione, e gli occhi della Germania saranno inevitabilmente puntati su Friburgo-Eintracht Francoforte, una sfida che vale oro tanto per la classifica quanto dal punto di vista economico per entrambe le squadre. All’ Europa-Park Stadion ci si gioca la qualificazione alla prossima Champions League. Friburgo che deve fare affidamento alle proprie forze per compiere quell’ultimo passo utile all’Europa piĂą prestigiosa. 55 punti in saccoccia e 4° posto in classifica, ma un Borussia Dortmund lanciatissimo, e distante appena una lunghezza, giocherĂ in casa contro l’Holstein Kiel giĂ retrocesso, e dunque la vittoria appare scontata. Dovesse arrivare, la squadra di Schuster si vedrebbe costretta a vincere contro l’Eintracht Francoforte per ottenere il piazzamento Champions, un’impresa non facile ma possibile (a pari punti i gialloneri hanno scontri diretti e differenza reti a favore). 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Friburgo-Eintracht Francoforte, il pronostico: sfida thriller per la Champions, non solo il 1° tempo

