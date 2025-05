Fregene fermata la nuora di Stefania Camboni | L’ha accoltellata nel sonno Le ricerche su Google | Come togliere sangue dal materasso

A Fregene, un terribile omicidio ha scosso la comunità: Stefania Camboni è stata accoltellata nel sonno dalla nuora Giada C., fermata dai carabinieri nella notte. Le ricerche online su come rimuovere il sangue dal materasso rivelano un inquietante tentativo di nascondere l'accaduto. Giada ora è indagata per omicidio volontario, gettando ombre su una famiglia già sofferente.

È stata fermata dai carabinieri nella notte Giada C., la compagna trentenne del figlio di Stefania Camboni, la donna uccisa mercoledì 14 maggio in casa a Fregene, sul litorale romano. La giovane è indagata con l’accusa di omicidio volontario. Potrebbe avere ucciso la suocera nel sonno con diverse coltellate. Sul corpo della vittima, infatti, sarebbero state riscontrate diverse ferite d’arma da taglio. Le ricerche su internet. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno anche sequestrato il cellulare dell’indagata, che, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe effettuato proprio dal telefonino alcune ricerche su Internet. Tra queste anche «come togliere il sangue dal materasso» e «come avvelenare una persona». A poca distanza dall’abitazione, è stata sequestrata anche l’auto della donna, trovata fuori strada, adagiata con il muso verso il basso contro una grata di recinzione che appare divelta, e con il finestrino del posto di guida abbassato. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Fregene, fermata la nuora di Stefania Camboni: «L’ha accoltellata nel sonno». Le ricerche su Google: «Come togliere sangue dal materasso»

