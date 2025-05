Fregene fermata la nuora della donna morta nel villino | ha cercato sul web come pulire sangue

A Fregene, la nuora di una donna trovata morta nel villino è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La 31enne ha cercato online informazioni su come pulire il sangue, alimentando i sospetti degli inquirenti. Non si esclude che la vittima possa essere stata colpita a morte nel sonno. Le indagini continuano.

La 31enne è accusata di omicidio, ma non è chiaro quali siano gli elementi indiziari nelle mani degli inquirenti. Come riporta Ansa, le autorità non escluderebbero che la donna possa essere stata uccisa nel sonno con diverse coltellate

Uccisa a Fregene, nuora fermata aveva cercato sul web come cancellare le tracce sangue

Il corpo di Stefania Camboni trovato ieri dal figlio, la vittima uccisa a coltellate La nuora di Stefania Camboni, la donna di cinquantotto anni uccisa nella sua abitazione a Fregene, aveva cercato su

Omicidio Fregene, fermata la nuora di Sara Camboni: l'avrebbe accoltellata nel sonno. La famiglia: "Omicidio brutale"

Secondo gli inquirenti, la 31enne avrebbe inferto 15 coltellate alla suocera. Poi abbandonato fuori strada l'auto della vittima per simulare una rapina e depistare le indagini. È in stato di fermo per

Fregene, donna trovata morta in casa: la nuora aveva cercato sul web "come togliere il sangue"

'Come togliere sangue dal materasso' e 'come avvelenare una persona'. Sono le ricerche effettuate su Google da Giada Crescenzi, la 31enne accusata dell'omicidio della suocera Stefania Camboni, accolte

