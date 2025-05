Fregene donna trovata morta in casa | la nuora aveva cercato sul web come togliere il sangue

A Fregene, un tremendo omicidio ha scosso la comunità: Stefania Camboni, una donna di 58 anni, è stata trovata morta nella sua casa. La nuora, Giada Crescenzi, 31enne, è accusata del delitto. Le ricerche inquietanti effettuate su Google dalla giovane, tra cui come rimuovere il sangue, gettano un'ombra sinistra sull'accaduto.

‘ Come togliere sangue dal materasso ‘ e ‘ come avvelenare una persona ‘. Sono le ricerche effettuate su Google da Giada Crescenzi, la 31enne accusata dell’omicidio della suocera Stefania Camboni, accoltellata mentre dormiva nella sua abitazione. L’efferato omicidio è avvenuto in un villino a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. La donna, fermata giovedì sera prima della mezzanotte, secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, deve rispondere di omicidio aggravato dalla minorata difesa e dall’abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. Fregene, il delitto e le indagini. Stefania Camboni, 58 anni, è stata trovata uccisa con 15 coltellate nel suo villino a Fregene nella giornata di ieri, giovedì. L’autrice del delitto, secondo gli inquirenti, sarebbe Giada Crescenzi, convivente del figlio della vittima, Francesco Violoni. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fregene, donna trovata morta in casa: la nuora aveva cercato sul web “come togliere il sangue”

