Frattesi Napoli acquisto a rischio? Quelle squadre potrebbero compromettere la squadra azzurra

Il Napoli è calato nel mercato, puntando forte su Davide Frattesi dell'Inter. Tuttavia, l'acquisto del centrocampista potrebbe rivelarsi rischioso, considerando la folta concorrenza di altre squadre pronte a intervenire. Le ultime notizie di Gianluca Di Marzio su Sky Sport annunciano sviluppi cruciali per il futuro degli azzurri e per la carriera di Frattesi.

CDS - Napoli, Frattesi resta nel mirino: occhio alla carta Raspadori

Scrive napolimagazine.com: Come riportato dal Corriere dello Sport, Davide Frattesi resta nel mirino del Napoli per la prossima stagione: "Occhio a Raspadori, soprattutto se il Napoli si dovesse fare avanti per trattare l’acqui ...

Frattesi Napoli, il cantante Geolier “intermediario” nella trattativa per il centrocampista interista? Il retroscena

Riporta calcionews24.com: Frattesi Napoli, il cantante Geolier intermediario dell’affare azzurro? Spunta un clamoroso retroscena che sta facendo impazzire il web! Davide Frattesi è un grosso pallino del calciomercato ...

Napoli interessato a Frattesi? Posizione Inter non cambia! Club avvisati

Segnala inter-news.it: Il Napoli ha individuato in Davide Frattesi un obiettivo per il calciomercato estivo. Particolarmente stimato da Conte, il club azzurro ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

