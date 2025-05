Frattesi Juve: rimbalzano nuovamente le voci su un possibile passaggio a Torino del centrocampista dell’Inter. Concorrenza folta, arriva a Torino se.. Tornano a rimbalzare i rumors su una possibile partenza di Davide Frattesi dal calciomercato Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il futuro del calciatore tornerà ad essere messo in discussione in estate, con 4 club fortemente interessati al suo acquisto tra cui il calciomercato Juve. FRATTESI JUVE – « In uscita c’è chi scade, c’è da capire cosa succederà con Frattesi: è uno dei più richiesti, lo vogliono Atletico Madrid, Napoli, Roma e Juventus. Bisognerà capire se avrà voglia di continuare all’Inter oppure se rivendicherà uno spazio superiore come fatto a gennaio ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve: tornano le voci su un possibile passaggio in bianconero. Concorrenza folta, arriverà a Torino se… Annuncio importante