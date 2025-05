Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!». L’annuncio di Di Marzio. Tornano prepotentemente le voci su una possibile uscita di Davide Frattesi dal calciomercato Inter. Dopo esser stato uno dei tormentoni dell’ultima sessione invernale, il centrocampista nerazzurri è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi sperando di poter ottenere maggior spazio rispetto a quello avuto nella prima metà di stagione. L’ex Sassuolo è risultato decisivo in due partite chiave del cammino dei nerazzurri in Champions League, segnando sia ai quarti di finale contro il Bayern Monaco sia in semifinale contro il Barcellona. Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il futuro del calciatore tornerà ad essere messo in discussione in estate, con 4 club fortemente interessati al suo acquisto. 🔗Leggi su Internews24.com

