La bile scorre a fiumi a sinistra. Vedere il presidente albanese, socialista, inginocchiarsi per omaggiare il premier Meloni a Tirana fa pronunciare una rosicata pazzesca a Nicola Fratoianni di Avs: “Che cosa penso del presidente dell’Albania che si inginocchia davanti a Meloni? Mi sembra la fotografia di uno scambio di interessi teatralmente rappresentato”. L’affermazione acida va in onda dai microfoni de La7 nel corso dell ’Aria che Tira commentando le immagini provenienti da Tirana. Dove è in corso un summit della ComunitĂ Politica Europea durante il quale il presidente del Consiglio ha avuto numerosi incontri a margine con i leader europei e internazionali presenti. Rama in ginocchio da Meloni e Fratoianni sclera. La domanda è naturale: cosa pensa un leader della sinistra di fronte ad un atteggiamento non ideologico di un presidente di sinistra che cerca intese sul controllo delle migrazioni e altri interessi strategici tra Italia e Albania? La risposta di Fratoianni è un’alzata di rabbia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

Fratoianni ha un attacco di bile per Rama in ginocchio da Meloni: "Solo teatro". Imbarazzo da Parenzo (video)